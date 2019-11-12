عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة "وومان" النمساوية أن الزعفران لا يُضفي على الطعام نكهة مميزة فحسب، بل يتمتع أيضاً بفوائد صحية، خاصة للمرأة.

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وأوضحت المجلة المعنية بشؤون المرأة أن شاي الزعفران سلاح فعال لمحاربة متاعب الدورة الشهرية، بفضل المواد الفعالة فيه مثل "كروسين" و"كروسيتين" و"سافرانال"، التي تعمل على مواجهة التقلصات، وإعادة التوازن للهرمونات.

وأضافت "وومان" أن شرب شاي الزعفران بانتظام يساعد في انتظام الدورة الشهرية، ويعمل على تخفيف المتاعب الصحية المصاحبة لمرحلة انقطاع الطمث، في سن اليأس.