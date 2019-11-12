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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بـ 1900 دولار أمريكي.. ديل تطلق جهازاً لوحياً للاستخدامات الشاقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة ديل الجهاز اللوحي Latitude 7220 Rugged Extreme الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، بـ 1900 دولار أمريكي.
وأوضحت الشركة أن جهازها الجديد يظهر بشاشة قياس 12 بوصة وبدقة 1920×1080 بيكسل، كما يدعم فئة الحماية IP65 ومعيار MIL-STD-810G/H، ويتمتع بمقاومة جيدة للغبار والماء، ويتحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر.
وأشارت ديل إلى أن حاسوبها اللوحي محمي أيضاً ضد أضرار انقطاع التيار بفضل بطاريتين قابلتين للتبديل السريع، ما يتيح استخدام الجهاز بشكل مستقل، عن شبكة التيار.
ويتوفر للجهاز اللوحي الجديد بوزن 1.33 كيلوغرام، مع العديد من معالجات إنتل، والتي تصل إلى المعالج Core i7-8665U، في حين تبلغ ذاكرة الوصول العشوائيRAM إلى 8 جيجابايت، إلى جانب دعيم NVMe-القرص الصلب SSD وتقنية WiFi.
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