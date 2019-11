وان ماكرو.. تعرف على مواصفات هاتف موتورولا الجديد 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

تم إصدار الكثير من الهواتف الذكية من موتورولا One في عام 2019، حيث تم إطلاق One One وOne Action وOne Zoom بين مايو وسبتمبر، ويبدو أن جهازًا آخر ينضم إلى قائمة التوسع السريعة للشركة، هذا وفقًا لمجموعة من التسريبات والشائعات الجديدة التي ظهرت جميعها في نفس الوقت تقريبًا، مما يشير إلى قرب إصدار موتورولا وان ماكرو، تتضمن هذه التسريبات إصدار الشهادات في تايلاند، وتسريب المواصفات، وتسريب اختبار قياس geekbench.

Advertisements

الميزة الرئيسية في Motorola One Macro (حرفيًا) هي أنها ستأتي على الأرجح بكاميرا ماكرو، وسيكون ذلك بمثابة عدسة سريعة تجعل العدسة رائعة لالتقاط الصور القريبة حقًا، مع التركيز على العرض بقدر كبير من التفصيل، تمت تسمية كل من One Action و One Zoom بعد تخصصات الكاميرا الخاصة بهما، لذلك كنا نتوقع أن يكون لدى One Macro كاميرا ماكرو، وكعادة الشركة في الفترة الأخيرة فهي تهتم بشكل كبير بالكاميرا وملحقاتها في هواتفها الصادرة مؤخرًا، لذا فمن الواضح أنها سوف تكون أداة رائعة تميز هذا الهاتف.

تشمل المواصفات الأخرى المذكورة، والتي كان يعتقد في الأصل أنها تشير إلى Moto G8، بطارية 4000 مللي أمبير في الساعة، وشرائح MediaTek Helio P70 متوسطة المدى، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19: 9 (على عكس هواتف موتورولا ون الأخرى، والتي كانت 21: 9 )، فيما يتعلق بنظام التشغيل، تعمل هواتف موتورولا وان على أندرويد ون في معظم أنحاء العالم، وهي نسخة مبسطة من أندرويد 9 بي دون bloatware والإضافات غير الضرورية.

لا نعرف الكثير عن موتورولا وان ماكرو بخلاف تسرب المواصفات وما يمكننا جمعه من الاسم، لكننا نتوقع أن نسمع المزيد في المستقبل القريب، حيث بدأت تسريبات معلومات One Action و One Zoom قبل أسابيع فقط من إصدار الأجهزة، وبكل تأكيد سوف نتمكن من رؤية أحدث أجهزة موتورولا قريبًا.