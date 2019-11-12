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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق أنستجرام يتطلع إلى نسخ بعض ميزات التطبيق الصيني TikTok والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكدت مصدار إعلامية أن تطبيق أنستجرام Instagram المملوك لفيسبوك Facebook يتطلع إلى نسخ بعض ميزات التطبيق الصيني TikTok الذي ينافس وبقوة تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة.
وذكر موقع the Verge التقني أن فيسبوك تطور أداة جديدة لتحرير الفيديو في تطبيق أنستقرام تتيح للمستخدمين إضافة تأثيرات الواقع المعزز، وإمكانية إضافة موسيقى خلفية وضبط سرعة المقطع، وهي ميزة تشبه إلى حد كبير ميزة "دويتو" في تطبيق TikTok.
وكان الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تقوم شركة فيسبوك بتطوير تطبيقاتها في سبيل مواجهة أكبر تهديد حاليا وهو تطبيق تيك توك Tik tok الصيني.
وسبيل مواجهة Tiktok قامت فيسبوك بتطوير ميزة جديدة في تطبيق أنستقرام تدعى "Reels" مشابهة لبعض الوظائف التي توجد في تطبيق TikTok، لكنها تتوفر الميزة في منطقة البرازيل فقط.
يذكر أن أنستجرام تختبر حاليا ميزة إخفاء الإعجابات في الولايات المتحدة قبل أن تطلقها رسميا في باقي دول العالم، بهدف التركيز على المحتوى في المنصة بدلا من عدد الإعجابات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.