دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات W20 5G قبل الإعلان الرسمي في 19 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف عن مواصفات هاتف سامسونج المرتقب W20 5G في تسريبات نشرت عبر TENAA مؤخراً قبل الإعلان الرسمي في مؤتمر 19 من نوفمبر.

أعتمد هاتف W20 5G إستعداداً لإطلاق الهاتف رسمياً خلال هذا الشهر، حيث يظهر تصميم الهاتف في التسريبات بنموذج رقم SM-W2020، كما يأتي الهاتف بتصميم أقرب لهاتف Fold.

مواصفات هاتف W20 5G

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شاشة Dynamic AMOLED بحجم 7.3 إنش، وأبعاد 4.2:3 في الشاشة الرئيسية، مع دقة عرض 2152 في 1536 بيكسل.

شاشة ثانوية Super AMOLED بحجم 4.6 إنش، ودقة عرض 720 في 1680 بيكسل، مع أبعاد 21:9.

رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus ثماني الأنوية مع 1من أنوية Kryo 485 بسرعة 2.96GHz، و3 من أنوية Kryo 485 بسرعة 2.42GHz، مع 4 من أنوية Kryo 385 بسرعة 1.8GH، كما يأتي المعالج بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 640 بسرعة 675MHz.

ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في UFS 3.0.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie.

مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات متغيرة f/2.4-f/1.5، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل مع عدسات Telephoto مع زاوية 45 درجة FoV وفتحة عدسات f/2.4، مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض 123 درجة مع فتحة عدسات f/2.2 مع تكبير بصري مرتين، وتكبير رقمي حتى 10 مرات.

كاميرة أمامية بمستشعر 10 ميجا بيكسل، بزواية عرض 80 درجة، مع فتحات عدسات f/1.9، مستشعر 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2 يدعم عمق التصوير مع 90° FoV.

مستشعر كاميرة في غطاء الهاتف بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

مكبرات صوتية ستريو من AKG، مع Dolby Atmos.

مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

قياسات الهاتف 160.9 في 117.9 في 6.9/15.7-17.1مم، مع وزن 276 جرام.

دعم شبكات 5G Sub6.

بطارية بقدرة 4135 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع.

ونترقب تفاصيل أكثر حول مستوى تسعير هاتف W20 5G موعد توفره في الأسواق، أو الأسواق التي سيتوفر بها الهاتف، على أن تقدم سامسونج هذه التفاصيل في مؤتمر 19 من نوفمبر.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات W20 5G قبل الإعلان الرسمي في 19 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.