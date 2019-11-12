دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تقدم جهاز iPad Pro العام المقبل بكاميرة خلفية مزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.

في تقرير جديد نشر عبر صحيفة Bloomberg اليوم، كشف عن خطط ابل لإصدار العام المقبل من أجهزة iPad Pro، حيث تدعم ابل iPad Pro بكاميرة مزدوجة في 2020، مع نظام 3D بتحسينات جديدة.

تتوالى التسريبات التي تكشف عن خطط ابل القادمة، فبعد أن جاءت تفاصيل عبر Information تؤكد على خطط ابل لإطلاق نظارة الواقع المعزز في 2022، بينما تأتي Apple Glasses في 2023، رصدت تسريبات جديدة حول تصميم جهاز iPad Pro المقرر إطلاقه في 2020.

وتشير التسريبات إلى أن جهاز iPad Pro يأتي بمواصفات لدعم تقنية الواقع المعزز في نظارة ابل التي تنطلق لاحقاً، ومن المقرر أن ينطلق هذا الإصدار في النصف الأول من عام 2020.

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أيضاً إلى جانب إعدادات الكاميرة المزدوجة في جهاز iPad Pro تقدم ابل أيضاً ثقب في إعدادات الكاميرة لدعم نظام 3D، كما يأتي الجهاز بتقنية محسنة للتعرف على الوجه بكاميرة Face ID، حيث من المقرر أن تدعم تقنية الكاميرة ابل في إطلاق نظارة تجمع بين تقنية الواقع المعزز والإفتراضي، مع التركيز على الألعاب، ومحتوى الفيديو.

المصدر

هذا الموضوع ابل تقدم جهاز iPad Pro العام المقبل بكاميرة خلفية مزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.