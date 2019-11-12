دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لماذا عليك اقتناء هاتف HONOR 9X الجديد؟

يقع الكثيرون في حيرة بالغة عند اختيار هاتف ذكي جديد لشرائه، خاصة مع وجود عشرات الخيارات المتاحة، والتي تقدم كل منها مزايا مختلفة عن غيرها، فما الذي يجعل هاتف HONOR 9X جدير بالاقتناء، ويجب أن تضعه على رأس قائمة مشترياتك؟

الهاتف الجديد الذي طرحته شركة HONOR مؤخراً يأتي بالعديد من المزايا والمواصفات التي تجعله بعيداً عن منافسة الهواتف الشبيهة من الشركات المنافسة، بداية من شكله الأنيق، حيث صُممت لوحته الخلفية الملساء بطريقة تُظهر على سطحها حرف الـ X من كل الزوايا بشكل لامع جذاب يخطف الأنظار.

ويأتي HONOR 9X بشاشة عرض كاملة مقاسها 6.59 بوصة خالية من الحواف القريبة وبدقة 2340*1080 بيكسل، وهي مثالية لمحبي الأفلام والمسلسلات الذين لا يشاهدون إلا الفيديوهات ذات الجودة الفائقة، كما أن هواة ألعاب الموبايل سيجدونها أكثر من رائعة للاستمتاع بكل تفاصيل ألعابهم المفضلة.

ويحمل هاتف HONOR 9X كاميرا سيلفي منبثقة (تخرج إلى الأعلى) بدقة 16 ميجابيكسل، لتتمتع بتجربة مشاهدة بدون وجود أي إلهاء، بينما الكاميرا الخلفية فهي ثلاثية بدقة 48 و8 و2 ميجابيكسل، توفر كل منها مزايا تصوير مختلفة، ستجعلك تلتقط أجمل الصور بشكل احترافي.

© alqiyady لماذا عليك اقتناء هاتف HONOR 9X الجديد؟

ولأن HONOR تدعم دائماً هواتفها الذكية بأفضل التقنيات وأحدثها، فقد جاء HONOR 9X مدعوماً بمعالج Kirin 710F ثماني النواة، والذي يتميز بقوته وسرعة استجابته، بما يضمن أنك لن تواجه صعوبة عند تشغيل ألعابك أو تطبيقاتك المفضلة، حيث ستعمل جميعًا بمنتهى الكفاءة والسلاسة.

كما يحتوي HONOR 9X على سعة تخزين داخلية كبيرة يمكن زيادتها حتى 512 جيجابايت، مما يعني أنك لن تضطر أبداً لحذف أي من فيديوهاتك المفضلة لأنك تواجه مشكلة مع مساحة التخزين.

ومع معاناة أغلب مستخدمي الهواتف الذكية من مشكلة البطاريات التي تنفذ سريعاً، فقد حلت HONOR هذه المشكلة في هاتفها الجديد وزودته ببطارية خارقة سعتها 4000 ميللي أمبير، والتي ستعمل معك بمنتهى الكفاءة حتى إذا قررت التحدث في الهاتف طوال اليوم.

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ولم تنس HONOR بالطبع محبي ألعاب الموبايل التفاعلية، حيث دعمت HONOR 9X بمعالج الرسوميات فائق السرعة 3.0، والذي تدعمه مجموعة شرائح Kirin 710 بالذكاء الاصطناعي، حتى يمكنك الاستمتاع بخوض تجربة ألعاب كاملة الإطار بشكل أسرع وبدون أي تأخير.

وبالإضافة إلى هذا، فإن HONOR 9X مدعم بمعزز الإشارة بالذكاء الاصطناعي، مما يعني أنك لن تعاني من مشاكل فقدان إشارة الواي فاي أو الـ 4G، وبالتالي لن تفقد أبداً اتصالك بالانترنت ولن تنقطع مكالماتك المهمة.المزيد:

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