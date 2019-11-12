تصعيد على الحدود بين إسرائيل وغزة عقب اغتيال قيادي في حركة الجهاد

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من تصاعد التوتر مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، عقب مقتل القائد البارز في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.
وقتل أبو العطا قائد سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مع زوجته الثلاثاء، في قصف جوي اسرائيلي على منزله شرق غزة.
وقالت إسرائيل إنه كان مسؤولا عن مئات الهجمات على أراضيها، وصفته بـ "القنبلة الموقوتة".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة القتلى اليوم الثلاثاء إلى 4 أشخاص بعد مقتل فلسطيني في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، وإصابة 18 شخصا بجراح.
وأُطلقت عشرات الصواريخ من غزة على أهداف داخل اسرائيل، وأعلن مصدر مقرب من سرايا القدس عن قصف جنوب تل أبيب.
وأصيب 17 إسرائيليًا بجروح طفيفة جراء الهجمات الصاروخية على مناطق الجنوب، وفقًا لمركز برزيلاي الطبي في مدينة عسقلان.
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية عددا من مواقع حركة الجهاد الإسلامي العسكرية شمال وجنوب قطاع غزة.
كما قصفت طائرات إسرائيلية مقر جهاز الأمن الداخلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأشار إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريح صحفي إلى أن "الجرائم" الإسرائيلية تأتي في الوقت الذي اقتربت فيه قوى وفصائل الشعب من إعادة ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة وحدته الوطنية.
وقال "يحاول قادة الاحتلال خلط الأوراق في محاولة يائسة لقطع الطريق على استعادة وحدتنا الوطنية خاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت ساحتنا الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة".
وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إن "إسرائيل لا تريد التصعيد لكنها ستفعل كل ما يلزم لحماية أمنها وأمن مواطنيها".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق الصواريخ على السكان والمدنيين. وقال إنها "غير مقبولة على الإطلاق"، وأكد دعمه لجهود الوساطة المصرية في "خفض التصعيد بشكل سريع وكامل"."
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