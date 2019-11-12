دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الرئيس اللبناني يطلب مساعدة الدول العربية للنهوض باقتصاد بلاده

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء مساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجددًا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون السفراء العرب المقيمين في لبنان؛ حيث عرض عليهم الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في بلاده، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية اليوم .

وعلى الصعيد نفسه، أطلع الرئيس عون سفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان على الأوضاع الراهنة في البلاد والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة.

وعرض الرئيس عون لوفد سفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان "الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء المستجدات".

وشرح عون للوفد وجهة نظره من الظروف التي يمر بها لبنان وموقفه من التطورات السياسية والامنية والملابسات التي رافقت استقالة الحكومة والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تعمل على تحقيق الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المستقيلة.

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وتطرّق رئيس الجمهورية إلى المطالب التي رفعها الحراك الشعبي وموقفه منها، والقوانين الإصلاحية التي تقدّم بها منذ كان نائبًا، والتي أعاد التأكيد عليها مؤخرًا.

وأعرب السفراء أعضاء الوفد عن دعم دولهم للبنان في هذه الظروف التي يمر بها، مركّزين على أهمية تشكيل حكومة جديدة لمواكبة التطورات.

وحضر اللقاء سفير روسيا ألكسندر زاسبكين، وسفير إيطاليا ماسيمو ماروتي، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إليزابيت ريشارد، وسفير الصين وانج كاجيان، وسفير فرنسا برونو فوشيه، وسفير بريطانيا كريستوفر رامبلنغ، وسفير ألمانيا جورج برغلين، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف جوزيف طراف، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وسفير جامعة الدول العربية عبدالرحمن الصلح.

وتواصلت الاحتجاجات لليوم الـ27 على التوالي في عدد من المناطق اللبنانية، وأغلق المحتجون عددًا من الطرقات في العاصمة بيروت وفي شمال وشرق لبنان، للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومحاسبة الفاسدين.