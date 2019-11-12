شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. "حماية الطبيعة" توصى بإجراء تقييم بيئى للباقورة والغمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالمملكة الأردنية يحيى خالد، بضرورة إجراء تقييم بيئى ودراسات ومسوحات ميدانية تفصيلية وشاملة لمنطقتى الباقورة والغمر لمعرفة الوضع البيئى فيهما.

وقال خالد، لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن منطقة الباقورة والغمر قد تحتويان على تنوع حيوى فريد كونهما يقعان ضمن المناطق البيئية الأكثر أهمية للتنوع الحيوى فى المنطقة والإقليم.

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وطالب يحيى خالد، الحكومة بضرورة إجراء هذا التقييم البيئى للمنطقتين لمعرفة أهميتها البيئة، وأخذها بعين الاعتبار ضمن الخطط التنموية والتطويرية التي ستقوم بها الحكومة فى المستقبل، مؤكدا استعداد الجمعية للقيام بهذه الدراسات بالتعاون مع الجهات المعنية فى الزراعة والمياه و السياحة و مؤسسات المجتمع المدني البيئى.

وتعد كل من منطقتى الباقورة والغمر أراض حدودية زراعية، حيث تقع الباقورة شرق نهر الأردن ضمن لواء الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة اربد وتبلغ مساحتها حوالي 820 دونما، حيث تقع ضمن أقصى الحد الشمالي لإقليم النفوذ السودانى وبالقرب من محمية غابات اليرموك والتى تشتمل على تنوع حيوي مميز.

أما منطقة الغمر فتقع ضمن محافظة العقبة جنوب البحر الميت وتبلغ مساحتها حوالي 4235 دونم، وهي أيضا ضمن إقليم النفوذ السوداني وعلى مقربة من محمية فيفا الطبيعية والتي تتميز بتنوع حيوي فريد ومسار هجرة للطيور وهذا ما يزيد من أهميتها البيئية.