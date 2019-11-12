شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى يلتقى ممثلة منظمة الهجرة الدولية لدى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، اليوم، ممثلة منظمة الهجرة الدولية لدى اليمن. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تسلّم وزير الخارجية اليمنى خلال اللقاء خطاب اعتماد الممثل الجديد لمنظمة الهجرة الدولية لدى اليمن كريستا روتينشتاينر. Advertisements وجرى خلال اللقاء مناقشة خطط وبرامج المنظمة فى اليمن لا سيما المتعلقة بمساعدة النازحين اليمنيين وفتح مركز ومكتب جديد للمنظمة بمحافظة مأرب. وتطرق الوزير الحضرمى إلى قضية المهاجرين من القرن الأفريقى مؤكداً أهمية إيجاد حلول جذرية وشاملة لهذه الظاهرة معرباً عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التى تقوم بها المنظمة فى اليمن. من جهتها أعربت ممثلة المنظمة عن تطلها لتعزيز دورها فى اليمن بما ينسجم مع خطتها والاحتياجات المتزايدة.

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