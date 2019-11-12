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وزيرة الأشغال الكويتية تتقدم باستقالتها بعد استجواب عاصف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان، استقالتها من منصبها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

يشار إلى أن الوزيرة الكويتية، قد خضعت في وقت سابق اليوم، لاستجواب مقدم من النائب بمجلس الأمة الكويتي عمر الطبطبائي.

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وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان.

 

 

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