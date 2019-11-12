شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين بتنظيم (داعش) الإرهابى فى محافظة نينوى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد عمليات نينوي اللواء الركن نومان الزوبعي ،مقتل عنصرين في تنظيم (داعش) الإرهابي بأحد الأنفاق في جبال (بادوش).

وقال الزوبعي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم ، الثلاثاء ، "إن قوة مشتركة من العمليات والاستخبارات تمكنت اليوم من قتل عنصرين في تنظيم (داعش) بأحد الأنفاق في جبال (بادوش)".

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وأضاف: "أنه تم العثور على عبوات ناسفة ومواد غذائية وتم تدمير النفق والعبوات".