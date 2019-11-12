طالبو لجوء فلسطينيون يتظاهرون في بروكسل

بروكسل/ يوسف خطيب/ الخليج 365

تظاهر عشرات الفلسطينيين من طالبي اللجوء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء، للمطالبة بتقييم ملفاتهم وفق القانون الدولي.

وذكر مراسل الخليج 365، أن نحو 200 فلسطيني، تظاهروا في ميدان "فيكتور هورتا" بالمدينة، وطالبوا بعدم رفض ملفات لجوئهم بشكل مجحف.

كما طالب المتظاهرون، من الحكومة البلجيكية، دعم طلبات لجوئهم، وتقييمها وفق القانون الدولي.

وحمل المشاركون في المظاهرة، أعلاما ولافتات مكتوب عليها مطالبهم من السطات البلجيكية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.