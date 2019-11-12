غسان سلامة يبحث في القاهرة تفعيل المسار السياسي للأزمة الليبية

القاهرة/ الخليج 365

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، بالقاهرة، الثلاثاء، سبل تفعيل المسار السياسي للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء سلامة، الذي وصل القاهرة اليوم في زيارة غير محددة المدة، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن اللقاء "تضمن التشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية".

كما تطرق اللقاء، إلى "مسار التحضيرات الجارية حاليا لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا".

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وتستعد ألمانيا منذ أسابيع لعقد مؤتمر حول ليبيا في برلين بداية الشهر المقبل، يجمع الأطراف الدولية المؤثرة في الملف الليبي لبحث حل ساسي ينهي الصراع القائم في البلاد بعيدا عن الحلول العسكرية.

وتشن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما مسلحا للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والتي استنفرت قواتها لصد الهجوم.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا من صراع على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وقوات حفتر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.