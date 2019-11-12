42 شاحنة مساعدات أممية تدخل "إدلب" عبر تركيا

هطاي / جام كنجو / الخليج 365 أرسلت الأمم المتحدة، الثلاثاء، 42 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال مراسل الخليج 365 إن الشاحنات المحملة بالمساعدات الأممية دخلت الأراضي السورية من معبر "جيلوة غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا. وعلم المراسل أن المساعدات ستوزع على المحتاجين بمحافظة إدلب وريفها في وقت لاحق.

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