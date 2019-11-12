"سرايا القدس" تستهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين شرق غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

استهدفت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الثلاثاء، تجمعا للجنود الإسرائيليين، شرق قطاع غزة، بقذائف الهاون.

وقالت السرايا، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن وحدة المدفعية التابعة لها تمكنت في تمام الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 تغ) من إطلاق عدد كبير من قذائف الهاون باتجاه تجمع للجنود الإسرائيليين خلف موقع "أبو مطيبق" العسكري، شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأضافت: "أكد مجاهدونا وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال، وشوهدت طائرات العدو وهي تهبط في المكان".

وتابعت "سرايا القدس" في بيانها، إن "هذه العملية الجهادية تأتي لنؤكد على حق المقاومة في التصدي لأي عدوان صهيوني ضد أبناء شعبنا".

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ولم يصدر أي تصريح عن الجيش الإسرائيلي حول هذا الحادث.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارته على مناطق متفرقة من القطاع، والتي بدأتها فجر الثلاثاء، باغتيال بهاء أبو العطا، القائد البارز في "سرايا القدس".

وتسببت هذه الغارات باستشهاد 5 فلسطينيين من ضمنهم "أبو العطا" وزوجته (أسماء أبو العطا)، وإصابة 30 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وردا على عملية اغتيال "ابو العطا"، أعلنت "سرايا القدس" إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، الأمر الذي ردّت عليه إسرائيل بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت "المحطة الإسرائيلية 12"، إن الجيش رصد إطلاق نحو "150 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، فيما تمكّنت منظومة القبة الحديدة من اعتراض حوالي 60 منها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.