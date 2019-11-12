تونس.. مصرع طفلة جرفتها السيول غربي البلاد

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلن الدفاع المدني في تونس، الثلاثاء، مصرع طفلة في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد، بعد أن جرفتها سيول الأمطار الغزيرة أثناء عودتها من المدرسة.

وفي حديث للأناضول، قال المتحدث باسم الدفاع المدني (الحماية المدنية)، معز تريعة، إنّ "تلميذة من مدينة فرنانة، التابعة لولاية جندوبة، تبلغ من العمر 12 عاما، لقيت مصرعها، الثلاثاء، عند عودتها من المدرسة إلى منزلها".

وأضاف أن "سيول الأمطار التي تهاطلت بكثافة جرفتها".

وأشار تريعة، إلى أن "ارتفاع منسوب مجرى مياه محاذ للمدرسة، كان سببا في مصرع التلميذة".

ولفت إلى أن سكان المنطقة هم من انتشلوا جثتها.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة التربية التونسية، تعليق الدروس، بعد ظهر الثلاثاء، في جميع مؤسسات ومراحل التعليم بعدد من محافظات البلاد، تحسّبا لتقلبات مناخية متوقعة، على أن تستأنف الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الدروس تتعطل، مساء الثلاثاء، بداية من منتصف النهار بالتوقيت المحلي (11:00 ت.غ)، بكافة المؤسسات التربوية (الابتدائي والإعدادي والثانوي) والمعاهد العليا (الجامعات) الحكومية والخاصة".

وأوضح البيان، أن القرار يشمل محافظات نابل (شرق) وتونس الكبرى (تونس، وبن عروس، وأريانة، ومنوبة)، على أن تستأنف الدروس بصفة عادية الأربعاء.

من جانبها، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان: "استنادا إلى آخر معطيات التوقعات الجوية، قررت الوزارة إيقاف الدروس بكامل مؤسسات التعليم العالي والبحث بولايات: تونس الكبرى ونابل (شرق) وبنزرت (شمال) وجندوبة (شمال غرب) وسوسة والمنستير (شرق) والقيروان (وسط) والمهدية (شرق)".

بحسب بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي (حكومي)، يتواصل الطقس الثلاثاء، باردا وكثيف السحب على كامل البلاد، مع أمطار رعدية وتكون بكميات غزيرة وهامة بالشمال والساحل.

كما سيكون الطقس سيئا "مرفوقا بتساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة"، بحسب ذات المصدر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.