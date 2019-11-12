ارتفاع عدد شهداء التصعيد الإسرائيلي بغزة إلى خمسة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن عدد الشهداء الذين سقطوا جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع إلى خمسة.

وقالت إن الشهداء هم: بهاء أبو العطا، القائد البارز في سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته أسماء أبو العطا، 39 عاما، واستشهدا في غارة استهدفت منزلا شرقي مدينة غزة، وإبراهيم الضابوس، 26 عاما، وزكي غنامة، 25 عاما، ومحمد عطية حمودة 20 عاما، واستشهدوا شمالي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن عدد الجرحى جراء الاعتداءات الإسرائيلية وصل إلى 18.

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ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وردا على عملية اغتيال "ابو العطا"، أعلنت سرايا القدس إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، الأمر الذي ردّت عليه إسرائيل بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

و قالت "المحطة الإسرائيلية 12"، في تصريح اطّلعت "الخليج 365" على نسخة منه، إن الجيش رصد إطلاق نحو "150 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، فيما تمكّنت منظومة القبة الحديدة من اعتراض حوالي 60 منها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.