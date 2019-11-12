رئيس البرلمان اللبناني وعقيلته يرفعان السرية المصرفية عن حساباتهما

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، أنه رفع ووزجته السرية المصرفية عن حساباتهما داخل البلاد وخارجها.

وفي بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، قال بري، إنه التقى كاتب العدل شادي رمال (تابع لوزارة الدفاع)، ووقع على رفع سرية المصارف عن حساباته في الداخل والخارج، وكذلك فعلت عقيلته رندى عاصي برّي.

والإثنين، أعلن بري، في مؤتمر صحفي، أنّ كتلته البرلمانية "قررت الطلب من جميع أعضائها رئيسا ووزراء سابقين وحاليين ونوابا، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم".

Advertisements

وأضاف أنه قرر "الطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة، لمعالجة ما يتعلق بالمال العام، واستعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك".

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أعلنت الحكومة تضمين موازنة 2020 ضرائب ورسوم جديدة.

ورغم أن سعد الحريري، قدم استقالة حكومته، في 29 من الشهر نفسه، إلا أن بقية مكونات الطبقة الحاكمة تتمسّك بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحدا من المسؤولين".

لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.