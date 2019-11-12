إسرائيل تشن غارات على مواقع لحركة "الجهاد" بغزة

غزة / هاني الشاعر / الخليج 365

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه شن غارات على عدد من الأهداف التابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ردا على إطلاقها صواريخ على مناطق إسرائيلية.

وذكر الجيش أن من بين الأهداف التي تم استهدافها "مجمع تدريبات ومواقع تحت أرضية لتخزين وإنتاج وسائل قتالية".

وأضاف إن القصف استهدف "مواقع تحت أرضية (أنفاق) رئيسية خصصت لها منظمة الجهاد موارد هائلة ووقت طويل في إقامتها".

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وحذر الجيش، من أنه "ينظر بخطورة بالغة إلى إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وفجر الثلاثاء، اغتال الجيش الإسرائيلي "بهاء أبو العطا"، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بغارة استهدفت منزلا شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده وزوجته.

وردا على عملية الاغتيال، أعلنت سرايا القدس إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، الأمر الذي ردّت عليه إسرائيل بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

و قال الجيش الإسرائيلي في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، إنه رصد إطلاق نحو "150 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، فيما تمكّنت منظمة القبة الحديدة من اعتراض حوالي 60 منها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.