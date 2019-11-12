صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض من إنقاذ صقر، كان قد علق بأحد أبراج الاتصالات بجنوب الرياض. وأوضح الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن الفرق التابعة له باشرت بلاغاً يفيد بوجود طائر عالق في أحد أبراج الاتصالات بجنوب الرياض، واتضح أنه صقر، فجرى إنقاذه وتسلميه لصاحبه، دون أن يتعرض للأذى. Advertisements انشر الخبر :

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. مدني الرياض ينقذ صقراً علق بأحد أبراج الاتصالات ويسلمه لصاحبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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