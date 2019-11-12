“الجزائية” تدين 38 متهماً بالإرهاب وتشكيل تنظيم سري

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكماً ابتدائياً بحق 38 متهماً بالإرهاب، وذلك بالسجن لمدد تتراوح بين 25 سنة وسنتين و6 أشهر والإبعاد لغير السعوديين منهم، وذلك لإدانتهم بالتكفير وتمويل الإرهاب، وتكوين تنظيم إرهابي يجند الموقوفين.
وأدانت المحكمة في حكمها الصادر أمس (الإثنين)، المتهمين بعدد من التهم، منها انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال أمنها، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.
كما أثبتت إدانة أحدهم بإنشاء تنظيم إرهابي سري أثناء إيقافهم ومبايعة أعضاء التنظيم له بالإمارة، وقيامة بتجنيد عدد من الموقوفين في هذا التنظيم بهدف الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وأشارت المحكمة ، إلى أن من حق المتهمين الاعتراض على الحكم حسب ما حدده نظام المرافعات الجزائية.
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