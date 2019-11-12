- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
استشهد منذ فجر اليوم الثلاثاء 7 مواطنين بينهم القائد الكبير في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته أسماء خلال قصف اسرائيلي استهدف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى اغتيال معاذ العجوري نجل عضو المتكب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومرافقه في دمشق.
وبعد دقائق على اعلان استشهاد القائد أبو العطا أعلنت سرايا القدس الاستنفار العام في صفوف عناصرها الذين أطلقوا عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات ومدن الاحتلال في “تل أبيب”.
وبعد ساعات على عمليات القصف المتواصلة زفت سرايا القدس الشهيدين محمد عطية حمودة 20 عامًا والشهيد زكي غنامة 25 عامًا والشهيد ابراهيم احمد عبد الرحيم الضابوس 26 عامًا شمال قطاع غزة في قصف اسرائيلي استهدف مجموعة من المقاومين.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر 7 شهداء و25 اصابة في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.