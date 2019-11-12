دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تستعرض بعض من مواصفات معالج كوالكوم القادم Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت أحدث التسريبات التي نشرت في الصين، المواصفات الأولية لمعالج كوالكوم القادم Snapdragon 865، والذي يدعم الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية خلال العام المقبل.

أعلنت شركة كوالكوم في وقت سابق عن خططها لإقامة حدث سنوي في بداية شهر ديسمبر، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن إصدار الشركة الجديد من رقاقات المعالج المميزة Snapdragon 865.

قدمت شركة كوالكوم هذا العام معالج Snapdragon 855 بلس الذي دعم الهواتف الذكية الرائدة التي قدمت في النصف الثاني من عام 2019، ومن جديد تستعد الشركة للكشف عن إصدارها الجديد من هذه الفئة من المعالجات قريباً، والذي ينطلق بعنوان Snapdragon 865.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن معالج Snapdragon 865 يأتي بمعمارية EUV بدقة تصنيع 7 نانومتر، ومن المتوقع أن تقدم كوالكوم نموذجين للمعالج، على أن يدعم الأول شبكات 4G بينما يدعم النموذج الثاتي شبكات 5G.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي معالج Snapdragon 865 بأنوية رئيسية Cortex A77 من ARM بسرعة 2.84GHz، مع ثلاثة من أنوية A77 بسرعة 2.42GHz، وعدد 4 من أنوية A55 بسرعة 1.8GHz.

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من جانب أخر يضم معالج Snapdragon 865 كرت شاشة Adreno 650 الذي يأتي بآداء أفضل بنسبة 20% مقارنة بكرت شاشة Adreno 640 الحالي.

كما أشارت التوقعات إلى أن معالج Snapdragon 865 يأتي بآداء أسرع بنسبة 20% مقارنة بمعالج كوالكوم الحالي Snapdragon 855 بلس، كما يدعم المعالج المرتقب معايير LPDDR5 رام في الذاكرة.

يذكر أن التوقعات تشير أيضاً إلى أن معالج كوالكوم القادم Snapdragon 865 سيدعم كلاً من إصدارات سامسونج، وسوني وأيضاً شاومي المقرر إطلاقها العام المقبل.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تستعرض بعض من مواصفات معالج كوالكوم القادم Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.