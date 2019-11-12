روسيا تدعو الفلسطينيين وإسرائيل للتهدئة

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مخلفات الغارة الإسرائيلية على منزل بهاء أبو العطا في مدينة غزةروسيا تدعو الفلسطينيين وإسرائيل للتهدئة عبّر المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف عن قلق موسكو لتصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، ودعا الطرفين إلى التهدئة. وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء: "يثير قلقنا التصعيد الجديد ونمو التوتر في المنطقة. موسكو تدعو كل الأطراف إلى التهدئة وحل كل القضايا بالوسائل السياسية الدبلوماسية فقط". وجاءت دعوة الكرملين على خلفية اغتيال الجيش الإسرائيلي القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، وزوجته في غزة، واستهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في العاصمة السورية دمشق، مما أدى لمقتل نجله وإصابة حفيدته. المصدر: "إنترفاكس"

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