مقتل فلسطيني بغارات على غزة.. وإسرائيل تنشر "خريطة الصواريخ"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أعمدة الدخان تتصاعد في غزة بعد قصف إسرائيلي

قتل فلسطيني في غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، الثلاثاء، في وقت نشر الجيش الإسرائيلي خريطة المناطق التي سقطت عليها الصواريخ الفلسطينية داخل إسرائيل، في أعقاب عملية اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي.

وأفاد مراسلنا في غزة بأن فلسطينيا قتل وجرح اثنان آخران بعد غارة استهدفت عددا من الأشخاص في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت "عنصرين من منظومة إطلاق القذائف الصاروخية التابعة للجهاد الاسلامي في شمال قطاع غزة. لقد نفذت الغارة من أجل إزالة تهديد فوري".

شاهد لحظة سقوط صاروخ فلسطيني على إحدى الطرق السريعة في إسرائيل

من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الاتحاد الأوروبي يدعو للهدوء في بوليفيا بعد استقالة موراليس وروسيا تدين"الانقلاب المنظم" دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان الاثنين كافة الأطراف في بوليفيا لممارسة "ضبط النفس والمسؤولية". وأعربت عن أملها بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس أن "تتجه البلاد في شكل سلميّ وهادئ لانتخابات جديدة، انتخابات موثوقة يمكن أن تسمح لشعب بوليفيا بالتعبير عن إرادته الديموقراطية". وأعلن موراليس استقالته في خطاب متلفز الأحد بعد وقت قليل من فقدانه دعم قادة الجيش والشرطة الذين طالبوه بالاستقالة. وكتب موراليس لاحقا على تويتر أن هناك مذكرة توقيف صدرت بحقه، لكن قائد الشرطة أفاد التلفزيون المحليّ أنّ الأمر غير صحيح. ولجأ 20 نائبا ومسؤولا حكوميا كبيرا لمقر إقامة سفير المكسيك التي أعلنت أنها ستمنح اللجوء لموراليس أيضا. وفي مدريد، ندّدت وزارة الخارجية الإسبانية بالدور الذي لعبه الجيش والشرطة في استقالة موراليس. وقالت الوزارة في بيان إنّ "هذا التدخل يعيدنا للحظات في التاريخ القديم لاميركا اللاتينية". إدانة روسية من جهتها، أوضحت روسيا الاثنين أنّ استقالة موراليس تبدو نتيجة لانقلاب، وندّدت فنزويلا وكوبا بما قالتا إنه انقلاب، فيما عرضت المكسيك منح اللجوء للرئيس المستقيل. لكنّ الرئيس البرازيلي اليميني قال إنّ التزوير الانتخابي هو من أسقط الرئيس البوليفي اليساريّ. ودانت وزارة الخارجية الروسية في بيان الاثنين احتجاجات المعارضة التي أدت لسقوط موراليس. وأعربت عن "قلقلها البالغ" إزاء الأحداث التي قالت إنها "اعقبت سيناريو انقلاب منّظم". وجاء في البيان "ندعو كافة القوى السياسية في بوليفيا لإظهار الفطرة السليمة والمسؤولية"، داعيا إلى "مخرج دستوريّ للموقف". دعم يساري لموراليس والأحد، ندّدت حكومتا فنزويلا وكوبا اليساريتان بإطاحة موراليس في انقلاب. وأدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بشكل قاطع" الأحد "الانقلاب" في بوليفيا، ودعا لحشد الحركات السياسية والاجتماعية "للمطالبة بالحفاظ على حياة المواطنين البوليفيين الأصليين ضحايا العنصرية". وأعربت كوبا عن "تضامنها مع شقيقها الرئيس إيفو موراليس". ووصف وزير خارجيتها برونو رودريغيز موراليس في تغريدة بـ"بالبطل ورمز حقوق الشعوب الاصلية" في اميركا اللاتينية. من جهته وصف الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز، الذي يتولى السلطة في 10 كانون الأول/ديسمبر، الأحد الوضع الذي أدى إلى استقالة موراليس بانه "انقلاب". وخرج الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن الخط، مشيرا إلى أنّ "مزاعم التزوير في الانتخابات أدت لاستقالة الرئيس إيفو موراليس". وتابع أن الدرس الذي نتعلمه هو الحاجة إلى نظام انتخابي شفاف. وحاز موراليس، الزعيم النقابي ومزارع الكوكا السابق، فترة رابعة مثيرة للجدل حين أعلنت المحكمة الانتخابية فوزه في الانتخابات الرئاسية في 20 تشرين الأول/اكتوبر بفارق ضئيل عن منافسه. لكنّ المعارضة ندّدت بوقوع تزوير وقادت احتجاجات استمرت ثلاثة اسابيع وشهدت مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة المئات. وطلبت منظّمة الدول الأميركيّة إلغاء نتيجة الانتخابات وقد أكّدت الأحد وقوع تجاوزات في كل مناحي الانتخابات التي راقبتها: التكنولوجيا المستخدمة وسلامة أوراق الاقتراع وسلامة عملية الفرز والتوقعات الإحصائية. وفيما استمر البوليفيون في احتجاجاتهم في الشوارع، دعا موراليس إلى انتخابات جديدة ، لكنّ هذا التنازل لم يكن كافيًا لتهدئة غضب الشارع. ليعلن بعدها استقالته بعد فقدانه دعم قادة الجيش والشرطة وسط تمرد في بعض الوحدات الأمنية في عدد من مدن البلاد. للمزيد على يورونيوز: بوليفيا تستعد لإضراب عام بعد رفض المعارضة نتائج الانتخابات الرئاسية بعد أعمال شغب .. المحكمة تصدر قرارها بشأن الفائز في الانتخابات الرئاسية في بوليفيا Euronews (Ar)

لبنانيون ضد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية البحر بعد البرّ مكانٌ للاحتجاج في لبنان ضد فساد النخبة السياسية.. أبحر صيادون على متن قواربهم الصغيرة في عرض بحر مدينة صيدا جنوب لبنان احتجاجا على فشل السلطة في تشكيل حكومة جديدة وقد لحق بهم متظاهرون على متن قوارب أخرى ترفع الأعلام اللبنانية. وفي بيروت، تتواصل الاعتصامات في ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء كما عسكر المحتجون أمام مقر الشركة الوطنية للكهرباء وطالبوا بوضع حد للنقص المزمن في هذه الخدمة الحيوية في بلد يضطر المواطنون للاستعانة بالموّلدات للتزود بالطاقة في ظل التقنين وانقطاع الكهرباء. وتعهد المتظاهرون بالاعتصام أمام الشركة حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين بتوقيت بيروت. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد استقال من منصبه في التاسع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول الماضي تحت ضغط الشارع الغاضب قبل أن يطلب منه الرئيس ميشيل عون تشكيل حكومة جديدة وهو ما لم يتم حتى الآن. وتعصف بلبنان مظاهرات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ عام 2005 تاريخ اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. حيث خرج اللبنانيون احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والبطالة والبنى التحتية المهترئة ونقص الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء. Euronews (Ar)

العثور على أبرز داعمي الخوذ البيضاء ميتاً في اسطنبول والسلطات تبدأ تحقيقاً عثر على مدير أبرز منظمة داعمة للخوذ البيضاء، الدفاع المدني العامل في مناطق المعارضة في سوريا، ميتاً الإثنين في اسطنبول، وفق ما أكد مكتبه. ولم تعرف على الفور أسباب وفاة جايمس لومسوريه ذي الجنسية البريطانية، فيما رفض مكتبه إعطاء أي تعليق. وبحسب معلومات نشرت في الصحافة، فقد عثر عليه ميتاً باكراً الإثنين عند أسفل العمارة حيث يقطن، وتبيّن وجود كسور في رجليه وفي الرأس. وأكد مكتب والي اسطنبول وفاة لومسوريه، مشيراً إلى فتح تحقيق لتحديد الأسباب. وأعربت الخوذ البيضاء على حسابها في تويتر عن "الحزن والأسى" لوفاة لومسوريه، لافتة إلى أنّ "جهوده الإنسانية (...) سيتذكرها السوريون دائماً". وكان لومسوريه الضابط السابق في الجيش البريطاني، يدير منظمة "مايداي رسكيو" غير الربحية، التي تنسق التبرعات الممنوحة إلى الخوذ البيضاء ولديها مكاتب في اسطنبول وفي هولندا. وفي 22 تشرين الأول/اكتوبر، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مساعدة بقيمة 4,5 مليون دولار للخوذ البيضاء. ويتهم النظام السوري وحليفه الروسي الخوذ البيضاء التي تضم مسعفين متطوعين يعملون ضمن المناطق التي تتعرض للقصف، بدعم الفصائل المعارضة والمقاتلة في المناطق حيث يعملون. وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت على حسابها في موقع تويتر، أنّ لومسوريه "العميل السابق في جهاز +ام. آي. 6+ (الاستخبارات البريطانية) لديه علاقات مع مجموعات إرهابية". وحصد فيلم عن الخوذ البيضاء جائزة الأوسكار عام 2017 عن فئة أفضل فيلم وثائقي قصير. للمزيد على يورونيوز: شاهد: الخوذ البيضاء تنقذ عائلات من مبنى استهدفه قصف في معرة النعمان شاهد: رجال إنقاذ يبحثون وسط الأنقاض عن ضحايا القصف الجوي بريف إدلب الممثلة السورية أمل عرفة تعتزل بعد مشهد تلفزيوني يهزأ بالمأساة السورية Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO لحظة سقوط صاروخ من قطاع غزة في إسرائيل Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة Advertisements مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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شرارة العنف

وتفجرت موجة العنف الجديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعدما اغتالت تل أبيب القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، في غارة جوية فجر الثلاثاء، قتلت فيه أيضا زوجته، شرقي غزة.

وتتهم إسرائيل أبو العطا بالمسؤولية عن إطلاق صواريخ مؤخرا على أراضيها، وبأنه كان يحضر لمزيد من الهجمات.

وقالت مصادر طبية إن حصيلة الغارات الإسرائيلية المتتالية على غزة أسفرت أيضا عن وقوع 18 جريحا.

وإثر عملية الاغتيال، أطلقت الفصائل الفلسطينية وابلا من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة وداخل إسرائيل.

50 صاروخا

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 50 قذيفة صاروخية بتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض 20 منها.

وأفاد مراسلنا بأن أحدث هذه الصواريخ سقط على منطقة سيدروت القريبة من غزة، حيث انطلقت صفارات الإنذار في المنطقة.

وبالتوازي مع ما حدث في غزة، حاولت إسرائيل اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أكرم العجوري، عبر قصف منزله في منطقة المزة بدمشق.

وقالت الحركة إن العجوري نجا لكن ابنه قتل في الغارة الجوية.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا توعدت فيه إسرائيل، وقالت "إن ما جرى من قبل العدو هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وهو يضع العدو أمام المسئولية الكاملة عن ارتكاب هاتين الجريمتين بالتزامن في غزة ودمشق".

وقالت إسرائيل من ناحيتها، إنها "لن تعود إلى سياسة الاغتيالات وغير معنية بالتصعيد مع قطاع غزة". © متوفر بواسطة Sky News Arabia

خريطة الصواريخ

ونشر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، خريطة الأماكن التي ضربتها صواريخ الفصائل الفلسطينية داخل إسرائيل.

وتظهر الخريطة سقوط صواريخ على المنطقة الواقعة بين حدود قطاع غزة و الضواحي الجنوبية لمدينة تل أبيب، التي تعتبر المركز التجاري للدولة العبرية، وتبلغ هذه المسافة نحو 90 كيلومترا.

وأرفق الخريطة بسلسلة فيديوهات ترصد لحظات سقوط صواريخ فلسطينية واعتراض عددا منها جنوب إسرائيل.

وأجبرت هذه التطورات إسرائيل على تعليق الدراسة في المنطقة الواقعة جنوبي إسرائيل والقريبة من قطاع غزة.

وفي قطاع غزة، أفاد مراسلنا بأنه تم تعليق عمل كافة المؤسسات التعليمية والبنوك في غزة، نتيجة لهذه التطورات.

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المجال البحري والمعابر

وأعلن الجيش الإسرائيلي غلق مجال الصيد البحري في غزة بشكل تام أمام الصيادين الفلسطينيين، كما أعلن إقفال معبرين مع القطاع.

وعادة ما يتخذ الجيش الإسرائيلي هذه الخطوات في أعقاب كل جولة تصعيد مع الفصائل الفلسطينية.