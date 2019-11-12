مصرع وإصابة عدد من الحوثيين بجبهة (صرواح) فى محافظة (مأرب) اليمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون بنيران الجيش اليمني وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة (صرواح) غربي محافظة (مأرب).
وقال مصدر عسكري - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم ، الثلاثاء، "إن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع للجيش في (صرواح)، إلا أن القوات أحبطت المحاولة وأوقعت عدد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح وأجبرت من تبقى منها على الفرار".
وأضاف المصدر: "أن المعارك تزامنت مع غارات لطيران التحالف استهدفت تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي في مواقع متفرقة في (صرواح)، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير دبابتين وعربة (بي إم بي)".
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