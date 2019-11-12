شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة عدد من الحوثيين بجبهة (صرواح) فى محافظة (مأرب) اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون بنيران الجيش اليمني وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة (صرواح) غربي محافظة (مأرب).

وقال مصدر عسكري - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم ، الثلاثاء، "إن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع للجيش في (صرواح)، إلا أن القوات أحبطت المحاولة وأوقعت عدد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح وأجبرت من تبقى منها على الفرار".

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وأضاف المصدر: "أن المعارك تزامنت مع غارات لطيران التحالف استهدفت تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي في مواقع متفرقة في (صرواح)، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير دبابتين وعربة (بي إم بي)".