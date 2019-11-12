شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث مع المانيا وفرنسا القضايا الاقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي، عادل بن أحمد الجبير، مع سفير ألمانيا لدى المملكة يورج راناو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم ، الثلاثاء ، أن "الجبير" التقى أيضا - اليوم - سفير فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، وبحثا العلاقات الثنائية، وناقشا القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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