شكرا لقرائتكم خبر عن المدفعية اليمنية تستهدف تعزيزات حوثية فى الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت المدفعية اليمنية تعزيزات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، شرقي محافظة (الجوف). وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم ، الثلاثاء ، أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات المليشيا الحوثية في جبهة (المهاشمة)، بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تدمير عدد من العربات التابعة للمليشيا الحوثية ومصرع وجرح من كان على متنها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدفعية اليمنية تستهدف تعزيزات حوثية فى الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.