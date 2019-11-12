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النظام التركى يصدر أرقاما مغلوطة عن التضخم خوفا من استياء الشعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر النظام التركى أرقاما مغلوطة حول نسبة التضخم فى تركيا، بينما يشعر الأتراك بشئ آخر فى الأسواق، وقالت صحيفة ينى تشاج التركية، فى الوقت الذي يعلن فيه مركز الإحصاء التركي عن نسبة التضخم في شهر اكتوبر والتي وصلت إلى 8.5 % على حد قوله مقارنة بالسنة الماضية، فإن الأسواق تقول شيء آخر حيث بلغ التضخم في الأسواق إلى 21%.

 

وبحسب الصحيفة، ارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية للأسرة التركية من 308 للعام السابق إلى 373 ليرة تركية لهذا العام في نفس المنتجات.

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وقالت الصحيفة التركية، إن الغلاء لا يتوقف بالرغم من وعد الحكومة، والمواطن التركى هو من يدفع الثمن، ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار المنتجات قبل وبعد الزيارة.

 

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