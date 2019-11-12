شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يستكمل ورشة العمل لـ15 عضوا بالديوان العام للمحاسبة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوى، اليوم عقد ورشة العمل الذى ينظمها الجهاز خلال الفترة من 11- 14 نوفمبر، حول "دور الجهاز الأعلى للرقابة بشأن احتساب ضريبة القيمة المضافة".

Advertisements وشارك فى ورشة العمل 15 عضوا من منتسبى الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور المحاسبة مني توحيد نائب رئيس الجهاز. تأتى استضافة هذه الورشة فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهاز المركزى للمحاسبات والديوان العام للمحاسبة بشأن تنظيم اللقاءات التدريبية وورش العمل وتبادل الخبراء فى مجال العمل الرقابى وهى تمثل اللقاء الثالث للقاءات التدريبية التى يستضيفها الجهاز فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم.

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