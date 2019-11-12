- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: أردوغان يدير تركيا بعقلية الميليشيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن خالد الزعتر، الكاتب السعودى، هجوما شديدا على كل من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، مؤكدا أن الرئيس التركى يحكم بلاده بعقلية قيادات المليشيات.
وقال خالد الزعتر، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن أردوغان يدير تركيا بعقلية الميليشيات ويتعامل بلغة ومنطق الابتزاز ما بعد ورقة اللاجئين السوريين اليوم يبرز ورقة داعش ويهدد ردا على العقوبات الأوروبية أنه قد يطلق سراح سجناء داعش ويعيدهم الى أوروبا.
وتابع الكاتب السعودى، أن المال القطرى لاشك انه سبب جميع الأزمات في المنطقة العربية بدعم النظام القطري الإرهاب والفوضى، وبالتالى أنا أقترح أن يتم وضع الأموال القطرية تحت تصرف دولى، ويعطى الدوحة منه حسب احتياجاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتب سعودى: أردوغان يدير تركيا بعقلية الميليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.