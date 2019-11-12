منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإقرار محكمة أوروبية وسم منتجات مستوطنات إسرائيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات

رحبت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء بإقرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في بيان صحفي جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة على القرار المذكور.

وقال عريقات "إن مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".

وأضاف أن "هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، كشرط أساسي للحفاظ على عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة سلام عادل ودائم في منطقتنا".