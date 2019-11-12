دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إنستجرام تنسخ مزايا تيك توك في محاولة لإيقاف زحف التطبيق الصيني

إنستجرام تعمل تقوم بنسخ تطبيق تيك توك المنافس كما فعلت في وقت سابق مع سناب شات عندما نسخت القصة وغيرها.

أعلنت شركة فيس بوك عن بدء اختبار ميزة Reels على تطبيق إنستجرام في البرازيل تمهيدًا لوصولها إلى مختلف أنحاء العالم، وهي ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو لمدة 15 ثانية مع مقاطع موسيقية ومن ثم نشرها ضمن القصة، ومن ثم ستظهر هذه المقاطع في قسم خاص لأعلى المقاطع الشبيهة باسم “Top Reels” ضمن قسم الاستكشاف “إكسبلورر”.

ويمكن للمستخدمين بهذه الميزة تصوير فيديوهات قصيرة جدًا ومن ثم اختيار مقطع موسيقي مناسب من المكتبة المتوفر ونشرها ضمن القصة.

كما يمكن أيضًا للمستخدمين مشاركة تلك المقاطع بشكل مباشر عبر الرسائل الخاصة في حال لم يرغبوا بنشرها لجميع الأصدقاء.

تُعد هذه الميزة مشابهة لما يقدمه تطبيق تيك توك بشكل أساسي من خلال إتاحة الفرصة للمستخدمين لتصوير مقاطع فيديو قصيرة وتعديلها عبر المنصة، وبعدها اختيار مقاطع موسيقية أو صوتية مناسبة ونشرها للمستخدمين الأخرين على الشبكة. لتأتي الآن إنستجرام وتوفرها ضمن القصة – الميزة التي نسختها من سناب شات – بجانب مزايا Boomerang و Super-Zoom.

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وعلى ما يبدو أن الأمر لن ينتهي عند ذلك الحد، فالشركة تعمل على ميزة أخرى تُسمى Scenes الشبيهة تمامًا لتيك توك، والتي بدورها تتيح تصوير وتعديل مقاطع الفيديو ومشاركتها على الصفحة الرئيسية وليس القصة فقط، بحيث ستوفر أدوات للتعديل على المقاطع خلال الفترة القادمة.

ستتيح ميزة Scenes أيضًا، مزايا تسريع مقاطع الفيديو المصورة وكذلك استخدام تأثيرات الواقع الافتراضي فيها قبل نشرها للجميع.

يُشار أن الميزة الأولى “Reels” أكدتها الشركة لموقع TechCrunch، بينما الميزة الثانية تحدثت عنها الباحثة الموثوقة جين مونشون وونغ.

تحديث Reels سيبدأ بالوصول للمستخدمين من البرازيل على نظامي أندرويد وiOS معًا، فيما سيظهر تحديث Scenes لاحقًا للمستخدمين.

المصدر:

TechCrunch

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