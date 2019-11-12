فيديوجراف.. مباحثات سرية بين إيران وإسرائيل فى مؤتمر حول الاقتصاد القطرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديوجراف أعدته منصة قطريليكس المتخصصة فى كشف فضائح النظام القطرى تفاصيل مشاركة وفود إسرائيلية وإيرانية فى مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادى القطرى، حيث أحدثت هذه المشاركات جدلا واسعا. وأشار الفيديوجراف إلى أن مشاركة تل أبيب ضمت نخبة من الضباط والمستشاريين العسكريين والسياسيين والوفود الرياضية، كما ذكر أن طهران والدوحة رحبتا بالعلاقات مع إسرائيل فى محاولة لتخفيف حدة العقوبات الأمريكية المتوقعة. Advertisements ولفت الفيديو جراف إلى أن أبرز أعضاء الوفد الإسرائيلى ايفال جيلادى مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق ايريل شارون. ونقل الفيديوجراف عن مراقبين تأكيدهم بن المؤتمر كان فرصة لعقد مباحثات ايرانية إسرائيلية سرية بوساط قطرية، مشيرا إلى أن مشاركة الوفد الإيرانى والإسرائيلى فى النسخ السابقة من المؤتمر لاقت موجة استنكار من مواطنى قطر والشعوب العربية.

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