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إيطاليا تحذر من استمرار الصراع المسلح داخل الأراضى الليبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المجلس الأعلى للدفاع في إيطاليا من عواقب أشد خطورة على الوضعين الاجتماعي والأمني ​​في ليبيا مع استمرار المواجهة بين الفصائل المتحاربة هناك.

وأشار المجلس برئاسة الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم ، الثلاثاء ، إلى أنه بناء على تحليل للإجراءات الدبلوماسية الجارية ومواقف الجهات الفاعلة المحلية والدولية من الضروري التغلب على القضايا الحرجة التي تمنع استئناف الحوار بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدا - خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مساء أمس ، الإثنين ، ضرورة الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا.

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وأعلن كونتي أن إيطاليا وألمانيا تعملان على ضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية من مؤتمر برلين، قائلا: "سنبذل كل جهد ممكن لتسريع تحقيق الاستقرار في ليبيا".

 

 

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