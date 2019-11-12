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محكمة سعودية تصدر أحكاما بالسجن والإبعاد لـ 38 إرهابيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة العربية ، حكماً ابتدائياً بحق 38  متهماً من مجموع 41، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدد من التهم أبرزها، انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال أمنها، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، إنشاء احدهم تنظيما إرهابيا سريا أثناء إيقافهم ومبايعة أعضاء التنظيم له بالإمارة وقيامة بتجنيد عدد من الموقوفين في هذا التنظيم بهدف الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.

ووفقا لما نشرة موقع "الإخبارية"، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بالسجن 25 سنة، و المدعى عليه الثاني بالسجن مدة 20 سنة، و المدعى الثالث بالسجن مدة 15 سنة، وتراوحت الأحكام على بقية المدعى عليهم بالسجن بمدد متفاوتة من اثنتي عشرة سنة وستة أشهر حتى سنتين وستة أشهر، والإبعاد عن البلاد لغير السعوديين منهم بعد انتهاء محكوميتهم.

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