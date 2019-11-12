شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات موظفى مصارف لبنان يدعو لإضراب غدا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس اتحاد يمثل موظفي المصارف اللبنانية إن الاتحاد يدعو لاستمرار إضراب عن العمل غدا الأربعاء، بعد أن تسبب الإضراب في إغلاق بنوك في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.
وقال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان لرويترز إن القرار اُتخذ بمواصلة الإضراب وإنه سيتم إصدار بيان بعد وقت قصير.
وجرت الدعوة للإضراب في ظل مخاوف بشأن سلامة موظفي المصارف بسبب مطالبة العملاء بسحب ودائعهم وتظاهر محتجين خارج البنوك.
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