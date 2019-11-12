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الأمطار توقف شحنات النفط الجزائرية من ميناء سكيكدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تلفزيون النهار الخاص، اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة اوقفت شحنات النفط الجزائرية من ميناء سكيكدة اليوم الثلاثاء.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء "رويترز"، لم يتسن الاتصال على الفور بشركة سوناطراك للطاقة المملوكة للدولة للحصول على تعقيب.  

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