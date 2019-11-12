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منظمة التعاون الإسلامى تدين العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامى بشدة، العدوان العسكرى الذى تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الدولية.

 

وحمّلت المنظمة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعية المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولى.

 

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