شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تدين العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
وحمّلت المنظمة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعية المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولى.
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