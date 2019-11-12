المنسق الأممي بلبنان يدعو للإسراع في تشكيل حكومة كفاءات

بيروت/ الخليج 365

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب "كوبيش"، الثلاثاء، عقب لقائه وممثلو مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا الرئاسي، شرق العاصمة بيروت.

وقال المنسق الأممي، إنه على القيادة اللبنانية تكليف رئيس مجلس الوزراء بصورة عاجلة، والبدء بعملية الاستشارات النيابية الملزمة والإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس.

وأضاف أن "تلك الحكومة التي ستتشكل تماشيا مع تطلعات الشعب وبدعم القوى السياسية ستكون بوضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين".

كما دعا كوبيش، السلطات اللبنانية إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحفاظ على الاستقرار المالي والقضاء على الفساد‎.

وأوضح أن "حماية المتظاهرين والحفاظ على القانون والنظام دون استخدام العنف هو المسؤولية الرئيسية لقيادة لبنان وقواته الأمنية".

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وشدد المنسق الأممي، على أن مصلحة لبنان الوطنية ووحدته يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم العاجل والخطوات والإجراءات الطويلة الأمد التي تساهم في مكافحة ومنع الفساد وتعزيز الحكم الرشيد والمحاسبة وتساهم في النمو الشامل وخلق فرص عمل للتوصل إلى النمو المستدام والاستقرار في لبنان.

واختتم كوبيش، بالقول إن الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة بدعم لبنان واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال عون، خلال لقائه المجموعة الدولية لدعم لبنان إنه "سيكون هناك قريبا جدا حكومة للبنان تواكب الإصلاحات المقررة للأزمة القائمة" وفق إعلام محلي.

وتضم "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، كل من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وتشكلت تلك المجموعة، في سبتمبر/أيلول 2013، من قبل أمين عام الأمم المتحدة آنذاك بان كي مون، والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان؛ من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.