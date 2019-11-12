تونس.. تعليق الدروس بمحافظات تحسبا لتقلبات الطقس

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت وزارة التربية التونسية، تعليق الدروس، بعد ظهر الثلاثاء، في جميع مؤسسات ومراحل التعليم بعدد من محافظات البلاد، تحسّبا لتقلبات مناخية متوقعة، على أن تستأنف الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الدروس تتعطل، مساء الثلاثاء، بداية من منتصف النهار (بالتوقيت المحلي/ 11:00 ت. غ)، بكافة المؤسسات التربوية (الابتدائي والإعدادي والثانوي) والمعاهد العليا (الجامعات) الحكومية والخاصة".

وأوضح البيان، أن القرار يشمل محافظات نابل (شرق) وتونس الكبرى (تونس، وبن عروس، وأريانة، ومنوبة)، على أن تستأنف الدروس بصفة عادية الأربعاء.

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من جانبها، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان: "استنادا إلى آخر معطيات التوقعات الجوية، قررت الوزارة إيقاف الدروس بكامل مؤسسات التعليم العالي والبحث بولايات: تونس الكبرى ونابل (شرق) وبنزرت (شمال) وجندوبة (شمال غرب) وسوسة والمنستير (شرق) والقيروان (وسط) والمهدية (شرق)".

وشهدت العاصمة تونس، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هطول أمطار طوفانية، تسببت في تعطل حركة المرور لعدة ساعات وأضرار بالبنية التحتية وانهيارات أرضية.

وبحسب بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي (حكومي)، فإن الطقس يتواصل الثلاثاء، باردا وكثيف السحب على كامل البلاد، مع أمطار رعدية وتكون بكميات غزيرة وهامة بالشمال والساحل.

كما سيكون الطقس السيء "مرفوقا بتساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة"، بحسب ذات المصدر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.