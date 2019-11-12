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شرطة مكة تطيح بحارق العملة النقدية المزيفة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة أن إجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم الذي قام بحرق عملة نقدية مزيفة في فيديو متداول وتم القبض عليه.

وأفاد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بحرق عملة نقدية مزيفة، أسفرت إجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه.

وقال المتحدث: المتهم مواطن في العقد الرابع من العمر، وكان في حالة غير طبيعية، وتم توقيفه، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.

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