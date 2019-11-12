شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة الرياض» تُناشد المواطنين اتباع هذه الإرشادات لتقليل البصمة الكربونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت لجنة حماية البيئة بمدينة الرياض مجموعة من الإرشادات المهمة للمواطنين من أجل تقليل البصمة الكربونية، وهى مجموع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها الفرد من خلال نشاطاته اليومية كقيادة السيارة واستعمال الكهرباء وغيرها للحد من التضرر البيئي.

وذكرت اللجنة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن هناك العديد من الممارسات التي يٌمكن أن يقوم بها الفرد في حياته اليومية لتقليل البصمة الكربونية والمُساهمة في الحد من التضرر البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن ضمنها أكل الأطعمة العضوية والمنتجة محلياً، والمشي أو استخدام الدراجات أو المواصلات العامة قدر الإمكان.

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ونصحت لجنة حماية البيئة، المواطنين لتقليل البصمة الكربونية بإغلاق الأجهزة الالكترونية كالكمبيوتر والتلفاز عند عدم استخدامها، وضبط درجة المكيف عند درجة حرارة 24.

كما تساهم المباني الخضراء (Green building) في المحافظة على الموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية من خلال تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، بنسبة 30% وترشيد المياه بنسبة تصل لـ50 % وتقليل كمية النفايات إلى 50% ، مما يؤدى إلى خفض البصمة الكربونية بنسبة 35%.