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ما هو تأثير القهوة على الأمعاء؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

ما هو تأثير القهوة على الأمعاء؟

متابعات_الخليج 365

أتساءلت يوماً عن سبب شعورك بالرغبة في الخروج بعد احتساء القهوة؟

 

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إليك ما توصل إليه باحثون من الـ American Chemical Society .

 

 بينت النتائج أنّ القهوة تحتوي على مادة حمض الكلوروجينيك الذي يحضّ على إفراز حمض المعدة وهو السائل الذي يساعد المعدة في التخلّص مما في الأمعاء.

 

 كما تعمل القهوة أيضاً على إفراز بعض الهرمونات ومنها الغاسترين المسؤول عن حركات التقلّص والتليين والاسترخاء للقولون والكوليسيستوكينين الذي يحفز عملية الهضم، مما يجعلنا نشعر بالرغبة في الدخول إلى الحمام بعد مرور أربع دقائق من ارتشاف القهوة. إلاّ أنّ الباحثين يشيرون إلى أنّ هذا الأمر لا ينطبق على الجميع، فقط ثلاثة من أصل عشرة أشخاص يتأثرون بذلك.

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