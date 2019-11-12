شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحبط خططاً لاستهداف دبلوماسيين وقوات أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحبطت المخابرات بالأردن مؤخراً خططاً لاثنين يشتبه بأنهما من المتشددين لشن هجمات إرهابية على دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين وكذلك قوات أمريكية في قاعدة عسكرية بجنوب البلاد، بحسب ما ذكرته الثلاثاء صحيفة الرأي الأردنية.
وأضافت الصحيفة أن المشتبه بهما خططا للهجوم على أهدافهما بالأسلحة النارية أو الطعن أو الدهس باستخدام سيارات وأنهما سيمثلان أمام محكمة أمن الدولة.
وقالت «عقد المتهمان العزم في إحدى جلساتهما خلال العام الماضي على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف العاملين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في الأردن بالإضافة إلى استهداف الجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية بمنطقة الجفر».
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة وجهت للمشتبه بهما تهمتي «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية».
وقال الأردن العام الماضي إنه أحبط مخططاً لتنظيم «داعش» الإرهابي، اشتمل على خطط لشن سلسلة هجمات على منشآت أمنية ومراكز للتسوق وشخصيات دينية معتدلة، وألقت المملكة القبض على المشتبه بهم.
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