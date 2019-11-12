جامعة أبوظبي تدشن المعرض السنوي للتوظيف بمشاركة 23 جهة حكومية وخاصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الأربعاء في جامعة أبوظبي، فعاليات معرض التوظيف السنوي التاسع، بمشاركة 23 مؤسسة، تتنوع بين جهات حكومية وخاصة، تعرض فرصاً للتدريب والتوظيف للطلبة والخريجين.

ويستعرض معرض التوظيف- والذي ينظمه قسم التوظيف وعلاقات الخريجين بالجامعة-فرصاً خاصة بطلبة وخريجي كلية إدارة الأعمال وكلية الآداب والعلوم وكلية القانون وكلية الهندسة وكلية العلوم الصحية، ويعتبر هذا المعرض السنوي أول معرض توظيف متخصص، يستهدف فقط طلبة وخريجي تخصصات هذه الكليات، ليتعرفوا إلى الشركات المشاركة والتواصل مباشرة مع ممثلي كبرى المؤسسات في مختلف القطاعات، للحصول على المشورة المهنية والعملية حول الالتحاق بركب العمل في هذه القطاعات.

وتضم جامعة أبوظبي أكثر من 7500 طالب وطالبة وأكثر من 15 ألف خريج وخريجة يتوزعون على مختلف التخصصات في كليات الجامعة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من طلبة وخريجات الجامعة لفعاليات المعرض.

وأكد الدكتور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي أهمية هذا المعرض الذي يعزز من جهود التوطين، ويفتح آفاق التوطين أمام الكوادر الوطنية المتخصصة، وكذلك أمام خريجي وخريجات الجامعة في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن المعرض سيسهم في زيادة فرص التوظيف لطلبة وخريجي جامعة أبوظبي، وإظهار مهاراتهم في القيادة والتواصل الفاعل والتفكير المنطقي، ويتيح لهم التواصل المباشر مع 23 جهة عمل مشاركة، ليتسنى لهذه الشركات الاختيار وفق ما يناسب شواغرها.

وقالت كيلي بلاك بيرك، مدير أول التوظيف وعلاقات الخريجين: يسلط معرض التوظيف في دورته التاسعة الضوء على جهود الجامعة في دعم طلبتها وخريجيها في إيجاد عمل، وتتميز جامعة أبوظبي بحرص هيئة التدريس فيها على إجراء البحوث ودراسات السوق، بهدف التحديث المستمر للبرامج الأكاديمية، بما يناسب متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.