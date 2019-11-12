15 قتيلاً وعشرات المصابين جراء تصادم قطارين في بنجلادش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي ما لا يقل عن 15 شخصاً حتفهم وأصيب عشرات آخرين، جراء تصادم قطارين سريعين في شرقي بنجلادش، حسبما أفادت الشرطة وعناصر إنقاذ الثلاثاء.

وقال ضابط الشرطة شايمال كانتي داس إن الحادث وقع حوالي الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي (21:00 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) في منطقة براهمانباريا /نحو 80 كيلومتراً شرقي العاصمة دكا/.

وعُثر على تسع جثث في موقع الحادث بالقرب من محطة السكة الحديد موندوباج، بحسب ما قاله حيات الدولة خان، أحد مسؤولي المنطقة، ولقى ستة أشخاص آخرين، من بين 40 مصاباً تم إنقاذهم ونقلهم لمستشفيات محلية، حتفهم متأثرين بإصاباتهم.

وأوضح خان أن عربتين من أحد القطارات تضررتا بصورة كبيرة، بعدما اصطدم قطار تورنا نيشتا الذي كان في طريقه لدكا بقطار اودايان السريع الذي كان متجهاً إلى شاتوجرام أثناء تغييره مسار القضبان.

وقال هاتفياً من موقع الحادث " خلل في الإشارة ربما يكون سبب الحادث" مضيفاً أن إدارة السكك الحديدية فتحت تحقيقاً بشأن الحادث لتحديد سببه.

وقال مسؤول الحكومة المحلية، مسعود العلم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع حيث أصيب أكثر من 100 شخص، وجرى تعليق خدمة القطارات بين دكا والمناطق الأخرى الواقعة بشرق البلاد بعد الحادث.