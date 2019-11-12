سامسونج تطلق هاتفها الذكي الجديد “Galaxy Note 10+” بتقنية الجيل الخامس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت سامسونج أحدث وأروع جهاز 5G... إنه Galaxy Note 10+ 5G الذي تصدّر المنافسة. وبفضل إمكانات شبكة 5G، يتيح لك هاتف Galaxy Note 10+ 5G الاستفادة من السرعة الفائقة لشبكة المحمول والاستمتاع بأسرع Galaxy على الإطلاق!



ولتلبية سرعة 5G الخارقة، يأتي هاتفGalaxy Note10+ 5G معززاً بمعالج 7nm وذاكرة 12GB RAM. وقد تمكن هذا المعالج فائق السرعة من تبسيط المهام المتعددة بشكل مبهر وتحميل التطبيقات كثيرة الاستعمال ليتم تشغيلها بسرعة.



مع هاتف Galaxy Note10+ 5G، يمكنك تحميل فيلم كامل خلال دقيقة واحدة والاستفادة من ضخامة السعة (حتى 1TB) في تحميل كل ما تريد. ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضاً متابعة النقل المباشر للأحداث الرياضية والبرامج التلفزيونية بدقة 4K المبهرة ودون أي إبطاء. وحين تشتاق للأهل والأحباب، ما عليك سوى الاتصال بهم عبر خدمة الاتصال بالصوت والصورة الانسيابية بشكل رائع.



كما يمكن للاعبين الذين يستعملون Galaxy Note10+ 5G الاتصال بمجموعة أخرى من اللاعبين خلال ثواني والتحدث إلى الأصدقاء بجودة عالية أثناء اللعب وبدون تأخير.

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