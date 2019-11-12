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شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تطلق هاتفها الذكي الجديد “Galaxy Note 10+” بتقنية الجيل الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ولتلبية سرعة 5G الخارقة، يأتي هاتفGalaxy Note10+ 5G معززاً بمعالج 7nm وذاكرة 12GB RAM. وقد تمكن هذا المعالج فائق السرعة من تبسيط المهام المتعددة بشكل مبهر وتحميل التطبيقات كثيرة الاستعمال ليتم تشغيلها بسرعة.
مع هاتف Galaxy Note10+ 5G، يمكنك تحميل فيلم كامل خلال دقيقة واحدة والاستفادة من ضخامة السعة (حتى 1TB) في تحميل كل ما تريد. ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضاً متابعة النقل المباشر للأحداث الرياضية والبرامج التلفزيونية بدقة 4K المبهرة ودون أي إبطاء. وحين تشتاق للأهل والأحباب، ما عليك سوى الاتصال بهم عبر خدمة الاتصال بالصوت والصورة الانسيابية بشكل رائع.
كما يمكن للاعبين الذين يستعملون Galaxy Note10+ 5G الاتصال بمجموعة أخرى من اللاعبين خلال ثواني والتحدث إلى الأصدقاء بجودة عالية أثناء اللعب وبدون تأخير.
وبخصوص بطارية هاتف Galaxy Note10+ 5G فهي تدوم طوال اليوم، بفضل قوتها التي تبلغ 4,300mAh، فضلاً عن تقنية الشحن فائق السرعة، التي ستريح بالك من هم استهلاك بطارية هاتفك في حال اللعب أو مشاهدة أفلام 4K.
يتوفر الهاتف ب 3 ألوان مبهرة، بالإضافة إلى لون جديد، هو أزرق اورا. كما يمكنك من الآن وحتى 23 نوفمبر، الحصول مجاناً على سماعة JBL Flash earbuds بقيمة 699 درهم عند شراء Galaxy Note10+ 5G عبرمتاجر Samsung اوالموقع الإلكتروني Samsung.com.
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